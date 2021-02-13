وزارة السياحة تحذر راغبي العمرة

قالت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن وزارة السياحة مازالت في انتظار الضوابط الخاصة بالعمرة من قبل المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن وزارة السياحة السعودية لم تصدر أي قرار فيما يخص العمرة.





واستطردت "بهجت" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"،: وزارة السياحة لم تصدر أي شيء فيما يخص فتح باب العمرة، وبالتالي نقوم بتحذير المواطنين من أجل عدم الإنسياق وراء الشركات التي فتحت باب الحجز للعمرة.



وأكملت: الشركات التي تخالف قرارات وزارة السياحة وتقوم بالترويج لفتح باب العمرة تتعرض لعواقب من ضمنها سحب التراخيص الخاصة بها، نتيجة نشر معلومات كاذبة.



وأضافت: في حالة وجود بعض الشكاوى يتم تحويلها إلى الجهات المختصة للتعامل معها، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم التوجة إلى الموقع الرسمي للوزارة وللخط الساخن أيضا من أجل الاستفسار عن كافة الأمور