الكشف عن لغز مصرع لص حاول سرقة محول كهربائي في البحيرة

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز مقتل مسجل جنائى بالبحيرة.





تلقى مركز رشيد بأمن البحيرة بلاغا بالعثور على جثة مسجل جنائي 45 سنه بدائرة المركز .





توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن البحيرة الى انه اثناء قيام المتوفى وبصحبته 3 (عاطل وسائق وعامل ) لهم معلومات جنائية بالشروع فـي سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية الكائنة بدائرة مركز إدكو وأثناء قص الكابلات الخاصة بالمحول فوجئوا بحدوث شرز كهربائي شديد أدي لتناثر الأجزاء الداخلية له وحال ذلك تعرض المتوفي لصعق كهربائي أدي لسقوطه مغشيًا عليه فقاموا باصطحابه من محل الواقعة بقصد إسعافه إلا أنه حال اكتشافهم وفاته تخلوا عنه بمكان العثور خشية ضبطهم ولاذوا بالهرب.





عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم – بمواجهتهم إعترفوا بالواقعة.