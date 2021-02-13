ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الكشف عن لغز مصرع لص حاول سرقة محول كهربائي في البحيرة

السبت 13/فبراير/2021 - 08:40 م
جثة
جثة
Advertisements
مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز مقتل مسجل جنائى بالبحيرة.

تلقى مركز رشيد بأمن البحيرة بلاغا بالعثور على جثة مسجل جنائي 45 سنه بدائرة المركز .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي  بأمن البحيرة الى انه اثناء قيام المتوفى وبصحبته 3 (عاطل وسائق وعامل ) لهم معلومات جنائية بالشروع فـي سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية الكائنة بدائرة مركز إدكو وأثناء قص الكابلات الخاصة بالمحول فوجئوا بحدوث شرز كهربائي شديد أدي لتناثر الأجزاء الداخلية له وحال ذلك تعرض المتوفي لصعق كهربائي أدي لسقوطه مغشيًا عليه فقاموا  باصطحابه من محل الواقعة بقصد إسعافه إلا أنه حال اكتشافهم وفاته تخلوا عنه بمكان العثور خشية ضبطهم ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم – بمواجهتهم إعترفوا بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لابسين كمامات .. الأمن العام يضبط عصابة سرقت 2 مليون جنيه مرتبات العاملين بمصنع بالشرقية

٤ لصوص وراء سرقة الشقق السكنية بالقليوبية

الداخلية فى يوم.. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة "أفيون" .. القبض على 19 متهما بينهم سيدتان لارتكابهم سرقات بالقاهرة

عاطل يقتل عاملا ويترك جثته داخل السيارة بالشرقية

خناقة حرامية.. يقتلان شريكهما بعدما أفسد سرقة كبرى بالدقهلية

رفض دفع إتاوة مقابل حماية مزرعته.. الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل صاحب مطعم شهير في أكتوبر

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها .. شاهد

الأكمام مكشوفة.. سلاف فواخرجي تستعرض أنوثتها على البحر

خاص.. حقيقة اهتمام بوروسيا دورتموند الألماني بضم محمد هاني من الأهلي

أحمد موسى يعرض فيديو فاضحا لـ الخائن عبد الله الشريف

زلزال مدمر.. انقطاع الكهرباء عن 950 ألف منزل في اليابان.. شاهد

أحمد فلوكس إلى زوجته: أخفي لك بعُمق صدري شيئا أعمق من الحب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني