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حوادث

اندلاع حريق في مطعم وسط الإسكندرية دون إصابات.. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 09:06 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

نشب حريق، مساء اليوم السبت، بمدخنة مطعم سوري في شارع شامبليون بحي وسط الإسكندرية، دون إصابات.


وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغا بنشوب حريق بمدخنة مطعم سوري بشارع شامبليون، بدون إصابات.


وعلى الفور، توجه اللواء علاء يوسف رئيس الحي، وكافة الأحهزة التنفيذية بالحي، إلى موقع الحادث يصاحبها سيارات الإطفاء.


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وتبين  بالمعاينة نشوب حريق بمدخنة المطعم، وتم إخماد النيران  بمعرفة عمال المطعم ، دون حدوث اصابات،وقبل وصول الحماية المدنية التي تم ابلاغها  بالفعل.


ووجه رئيس الحي بسرعة مراجعة إجراءات الحماية الخاصة بالمحل، وكافة اشتراطات الصحة والسلامة، والتراخيص؛ منعا لتكرار الحرائق، وحرصا علي سلامة المواطنين والعاملين بالمطعم، وجار العمل.

اندلاع حريق في مطعم وسط الإسكندرية دون إصابات.. شاهد
اندلاع حريق في مطعم وسط الإسكندرية دون إصابات.. شاهد
اندلاع حريق في مطعم وسط الإسكندرية دون إصابات.. شاهد
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