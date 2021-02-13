المركز الثاني يلاحق الزمالك.. ترتيب مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

نجح نادي الترجي التونسي في الفوز على تونجيث السنغالي بهدفين مقابل هدف على ملعب رادس، في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وفي مباراة الزمالك الأولى في النسخة الجديدة من المسابقة، تعادل الأبيض مع مولودية الجزائر سلبيًا، ليتصدر الترجي المجموعة عقب نهاية الجولة الاولى بينما تقاسم الزمالك والمولودية المركز التاني بنقطة وحيدة، ويحتل توجيث المركز الأخير بدون نقاط.





ويلعب الترجي في الجزائر مباراته المقبلة في الجولة الثانية أمام المولودية بينما يستضيف تونجيث فريق نادي الزمالك في السنغال.





وفي نفس السياق ستقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.