قرار مرتقب بشأن تجنيس الأرملة المتزوجة من كويتي

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الأمة في الكويت إمكانية منح الجنسية الكويتية لـ"أرملة المتزوجة من كويتي"، لمن يقدم لها زوجها إعلان رغبة.





ومن المتوقع أن تبحث اللجنة التشريعية بمجلس الأمة ، قرارا ، يوم الاثنين، حول تجنيس أرملة الكويتي ، بحسب صحيفة "المجلس" الكويتية.





وسبق أن وافق مجلس الأمة الكويتي، العام الماضي ، على منح الجنسية لأرملة المواطن الكويتي بعد مرور 5 سنوات من الزواج ، حتى لو لم يكن الزوج قد تقدم لها بإعلان رغبة الحصول على الجنسية، بشرط أن تكون قد حافظت على إقامتها في الكويت ولديها أبناء من المواطن المتوفى.



