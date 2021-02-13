ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار مرتقب بشأن تجنيس الأرملة المتزوجة من كويتي

السبت 13/فبراير/2021 - 08:58 م
الكويت تبحث تجنيس
الكويت تبحث تجنيس أرملة المواطن الكويتي
Advertisements
قسم الخارجي
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الأمة في الكويت إمكانية منح الجنسية الكويتية لـ"أرملة المتزوجة من كويتي"، لمن يقدم لها زوجها إعلان رغبة.

ومن المتوقع أن تبحث اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، قرارا، يوم الاثنين، حول تجنيس أرملة الكويتي، بحسب صحيفة "المجلس" الكويتية. 

وسبق أن وافق مجلس الأمة الكويتي، العام الماضي، على منح الجنسية لأرملة المواطن الكويتي بعد مرور 5 سنوات من الزواج، حتى لو لم يكن الزوج قد تقدم لها بإعلان رغبة الحصول على الجنسية، بشرط أن تكون قد حافظت على إقامتها في الكويت ولديها أبناء من المواطن المتوفى.

وجاء نص القانون الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق كالآتي "إذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية في الكويت لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الزواج جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عقب سقوطها.. صفاء الهاشم توجه اتهاما شديدا للدولة الكويتية

القبض على مصري مزق جسد كفيله الكويتي بـ7 طعنات.. تفاصيل

"الساير": الأمة الكويتي يناقش قانون العفو الشامل بعد أسبوع

الكويت.. اللجنة التشريعية البرلمانية تقر قانون العفو الشامل

ترشيحاتنا

للصالح العام.. أحمد موسى: عودة المدارس من أفضل القرارات

الحكومة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين الطلاب في الإجازة عن الدراسة..فيديو

بعد تصدرها التريند.. أجرأ 10 إطلالات لـ دينا داش

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

بتهمة الرشوة الانتخابية.. إخلاء سبيل هيثم الحريري بكفالة 1000 جنيه

عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب

برتقالي في أخضر.. أصالة تثير الجدل بإطلالة غريبة