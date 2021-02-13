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مرأة

نام كويس .. دراسة .. قلة النوم تصيبك بهذا المرض

السبت 13/فبراير/2021 - 10:00 م
النوم
النوم
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حياة عبد العزيز
حذرت دراسة جديدة من أن الحصول على 5 ساعات أو أقل من النوم في الليلة يضاعف من خطر الإصابة بالخرف.

درس باحثون من مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن بيانات 2812 من البالغين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

ووجدوا أن مدة النوم "القصيرة جدًا" ، والمحددة بخمس ساعات أو أقل، تضاعف من خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالمدة "الموصى بها" وهي سبع إلى ثماني ساعات.  

تدعم الدراسة الأبحاث السابقة التي تفيد بأن قلة النوم بشكل أساسي "تمهد الطريق" لأشكال من الخرف مثل مرض الزهايمر. 

في حين أن هذه الدراسة لم تبحث في السبب وراء الارتباط ، فمن المحتمل أن نقص الراحة المناسبة يمنع الدماغ من التخلص من السموم التي تؤدي إلى تدهور مستمر في وظائف المخ. 

يسلط الباحثون الضوء على "الحاجة الملحة لتحديد توصيات محددة لتحسين النوم بين كبار السن". 

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن معظم البالغين يحتاجون إلى ما بين ست إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة ، بينما تنصح مؤسسة النوم الأمريكية ما بين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر. 

قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة ، الدكتورة ريبيكا روبينز في قسم النوم والاضطرابات اليومية في مستشفى بريجهام والنساء ، إن النتائج التي توصلنا إليها توضح العلاقة بين نقص النوم وخطر الإصابة بالخرف وتؤكد أهمية الجهود المبذولة لمساعدة كبار السن على الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة. 

على الصعيد العالمي، يعاني حوالي 50 مليون شخص من الخرف، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 

يعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعًا وقد يساهم في 60٪ إلى 70٪ من حالات الخرف.
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