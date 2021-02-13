الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في صعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش الوطني في مديرية باقم.





وأشارت إلى أن اسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية .



