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أخبار العالم

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في صعدة

السبت 13/فبراير/2021 - 09:23 م
الجيش اليمني يسقط
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين
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قسم الخارجي
أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي  باتجاه مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش الوطني في مديرية باقم.

وأشارت إلى أن اسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية .

وقال المتحدث باسم محور آزال المقدم مازن الشوكري إن إسقاط هذه الطائرات يؤكد جاهزية قوات الجيش الوطني بمحور آزال وقدرتها التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها المليشيات الحوثية التابعة لإيران في أي وقت .
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