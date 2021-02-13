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استعوضت ربنا.. والدة الشاب العائد لأسرته بعد 21 عاما تكشف تفاصيل الواقعة

السبت 13/فبراير/2021 - 10:36 م
الشاب العائد لاسرته
الشاب العائد لاسرته بعد 21 عاما
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محمد القاضي
كشفت الحاجة منى عبدالقادر والدة الشاب أيمن عزت، الذي عاد لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه، تفاصيل الواقعة.

قالت الحاجة منى عبدالقادر والدة الشاب أيمن عزت، الذي عاد لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه،: "أنا مش مصدقة رجعوه لي بعد ماستعوضت ربنا فيه.. بس كان عندي إحساس إنه راجع".

وأضافت "الحاجه مني عبدالقادر" خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "حاسة بسعادة كبيرة.. واللي حصل معجزة كبيرة.. ودي أكبر فرحة في حياتي، ولقد دلوقتي مش مصدقة أن ابني رجعلي"، مؤكده: "كان عندي اسحاس أنه هيرجع".

وأوضحت: "عمة ابني كانت في القاهرة راجعه البلد في القطر.. والسيرة اتفتحت وواحدة قالت لها أن فيه شاب عندهم بقاله 20 سنه، كنا لاقيينه وهو عنده 3 سنين، وأخذت منها الرقم، ولما رجعت البلد قالت لجوزي وراحوا البلد التانية طلع ابني"، مشيرة: "أول ما شوفته قلبي اتفتح له، وقولت ابني".

وتابعت: "ابني اختفي وهو عنده 3 سنوات.. كنت سيباه مع اخواته، وطلعت اجيب خضار، رجعت ملقتهوش، وكان اخواته راحوا المدراس، قعدنا ندور عليه 15 سنة، ولحد ما استعوضت ربنا، بعد ما لفينا الدينا كلها".
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