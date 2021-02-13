مبادرة غير مسبوقة.. أحمد موسى للمواطنين: الحقوا الفرصة وخدوا عربية جديدة بدل القديمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالمواطنين، وحرص على تدشين مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، متابعا: «إلحق الفرصة وخُد عربية جديدة».





وأضاف «موسى» ، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» ، أن السيارات القديمة كانت لا تصلح؛ بسبب حالتها السيئة، والمبادرة أعطت فرصة لاستبدالها بجديدة، لذلك أطالب الجميع باستغلال الفرصة الذهبية.





وأوضح أحمد موسى، أن السيارات الجديدة التي دخلت المبادرة، ماركات عالمية وشهيرة، منوها بأن وزارتي الداخلية والعدل بالتنسيق مع "مستقبل وطن" قاموا بتسهيل المهام لكل المتقدمين بالنسية لوحدات المرور والشهر العقاري بأقل فائدة 3%.