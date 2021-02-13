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فن

هبة مجدي تهنئ زوجها بـ عيد الحب.. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 09:38 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الفنانة هبة مجدي، زوجها، الفنان محمد محسن، بمناسبة عيد الحب، ونشر عدة صور لها معه من خلال حسابها الشخصى عبر إنستجرام . 

وعلقت هبة مجدي على الصور ، " Happy Valentine’s  ". 

وطرح الفنان محمد محسن، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "أهلا بيك" بمناسبة عيد الحب، وذلك بظهور خاص لزوجته الفنانة هبة مجدي كموديل للأغنية.

تقول كلمات الأغنية: "دايمًا ماشي مفضي إيديا ومستنيك .. عامل كفي حضن يكفي حضن إيديك .. سايب فيها مكان للمسكة .. لو قسمت معايا الضحكة .. لو كملت معايا السكة أهلًا بيك".

من هواك مش بشبع من هواك .. دا معاك أنا بتولد معاك .. الطريق بيبقى سهل بيك .. مش بتوه أبدًا إلا في عينيك .. أنت تنور روحي وقلبي وأبقى سعيد .. لما تفضل جنبي وأبطل أبقى وحيد .. وأنا وياك الوقت بيجري .. يخلص عمري فيتعاد عمري .. أنا أصلًا مديلك قلبي وأنت بعيد".
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