هبة مجدي تهنئ زوجها بـ عيد الحب.. شاهد

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وعلقت هبة مجدي على الصور ، " Happy Valentine’s ".

وطرح الفنان

محمد محسن، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "

أهلا بيك" بمناسبة عيد الحب، وذلك بظهور خاص لزوجته الفنانة هبة مجدي كموديل للأغنية.





تقول كلمات الأغنية: "دايمًا ماشي مفضي إيديا ومستنيك .. عامل كفي حضن يكفي حضن إيديك .. سايب فيها مكان للمسكة .. لو قسمت معايا الضحكة .. لو كملت معايا السكة أهلًا بيك".



