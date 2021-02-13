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فن

فيلم «آخر نيزك» يدخل غرفة المونتاج الأيام المقبلة

السبت 13/فبراير/2021 - 09:48 م
فيلم أخر نيزك
فيلم "أخر نيزك"
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سعيد فراج
يستكمل صناع فيلم "آخر نيزك" تصوير باقي مشاهد الفيلم المتبقية، بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرّر الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل غرفة المونتاج من بعدها استعدادًا لعرضه.

وقال مخرج الفيلم ميدا، في بيان صحفي، بأنه انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث فيلم "آخر نيزك" داخل استوديو بمدينة الانتاج الإعلامي، بحضور جميع أبطال العمل.

فيلم "آخر نيزك" يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d  ثلاثية الأبعاد، وهو ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية .

يذكر أن فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد عز، حمزه العيلي، احمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، السورية نيرمين شوقي، اللبناني جاد ابو على، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.
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