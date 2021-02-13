فيلم «آخر نيزك» يدخل غرفة المونتاج الأيام المقبلة

يستكمل صناع فيلم "آخر نيزك" تصوير باقي مشاهد الفيلم المتبقية، بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرّر الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل غرفة المونتاج من بعدها استعدادًا لعرضه.





وقال مخرج الفيلم ميدا، في بيان صحفي، بأنه انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث فيلم "آخر نيزك" داخل استوديو بمدينة الانتاج الإعلامي، بحضور جميع أبطال العمل.





فيلم "آخر نيزك" يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d ثلاثية الأبعاد، وهو ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية .



