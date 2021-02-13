فيديو جنسي.. الأدلة الجنائية تؤكد للنيابة شذوذ وانحراف طبيب الأسنان الشهير

حصل موقع صدي البلد الاخباري، علي تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير المتهم بهتك عرض 4 رجال.





وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية انه بتفريع محتوي ذاكرة التخزين المؤقتة " الفلاشة والأسطوانة المدمجة المقدمين رفقة البلاغ تبين احتواؤهما على مقاطع مصورة تظهر رجلين فى أوضاع جنسية وباجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم وبين صورة أحد الشخصين سالفي الذكر بمقطع الفيديو تبين اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية فيما بينهما وتبين عدم وجود اي مظاهر تعديل بهما سواء بالحذف أو الإضافة في المقطع وتبين احتواؤهما على العديد من الرسائل الواردة للمجني عليه الأول تتضمن اقوالا ادلي بها مجهولون عن الشذوذ الجنسي للمتهم.





وجاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس ابوالحسن عباس محمد ، بالقوة بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه و أمسك بعضوه الذكري رغما عنه علي النحو المبين بالأوراق وهتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي ، بالقوة بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه ، وباغته بأن امسك بعضوه الذكرى رغما عنه.





وهتك المتهم عرض المجني عليه عبدالرحمن زكي سيد أحمد، بالقوة بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل ( مؤخرته ) عقب اخضاعه لجراحة في اسنانه، وتمكن بناء على ذلك الايهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى كاشفا عن عضوه الذكرى ، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.





وهتك عرض المجني عليه محمد رمضان محمد إبراهيم ونس ، بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وامره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكرى.



