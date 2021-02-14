الدباديب تنتظر حبيب.. ركود في محلات هدايا عيد الحب في ظل كورونا.. فيديو

ورود وعرائس ودباديب تلك الهدايا التي يتميز بها عيد الحب عن غيره من المناسبات، حيث تمتلئ المحلات المُختصة ببيع تلك الأشياء باللون الأحمر المُعبر عن الرومانسية.





وفي ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد وتفشي الموجة الثانية منه على مستوى العالم، كان يتوقع الكثير أن يؤثر ذلك على تبادل الأشخاص هدايا عيد الحب؛ ولذلك ذهب موقع صدى البلد إلى أحد محلات الهدايا بمحافظة سوهاج ، للتأكد من ذلك أو نفيه.









دباديب كبيرة تحتضن واجهة المحل التُجاري، وصناديق الهدايا التي تزدهر ألوانها المُبهجة تُجاورهم، وبالونات مُلونة تُزينهم، أحمر ووردي تلك كانت أكثرية ألوانهم، سلاسل وساعات وبالورات، هدايا متنوعة تتناسب مع مختلف الأذواق.





"كورونا أثرت على اقتصاد العالم كله وطبيعي تأثر علينا في موسم عيد الحب"، بهذه الكلمات بدأ محمد رفعت أحد القائمين بإدارة أحد محلات الهدايا بسوهاج، حديثه مع "صدى البلد"، موضحًا أن الأشخاص قبل عام كانوا يشترون الهدايا الثمينة من حيث السعر، أما الآن فقد يبحثون عن الهدايا الضئيلة سعرًا، وذلك لتأثير أزمة الوباء العالمي الجديد على معايشهم وأعمالهم.





وأضاف الشاب العشريني أنهم اضطروا إلى أن يُخفضوا من أسعار هدايا عيد الحب هذا العام حتى يتماشوا مع الوضع الحالي، ورفقًا منهم بانخفاض مستوى المعيشة لدى أكثرية الشباب، في محاولة منهم لمساعدة الدولة في النهوض بتلك الفترة المريرة.



