ترتيب الدوري السعودي .. الشباب يحلق والهلال يبتعد مع النصر

ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 38 في المركز الأول، فيما توقف النصر عند النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.





كما فاز نادي القادسية على غريمه التعاون في الجولة الثامنة عشر من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان السعودي ليتساوى الفريقين فى رصيد 25 نقطة.





ويتفوق التعاون بفارق الأهداف محتلا المركز السابع والقادسية في المركز الثامن.





وجاء ترتيب الدوري السعودي كاملا كالاتي:











