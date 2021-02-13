داليا السعدني: دخولي مجال الهندسة المعمارية جاء بالصدفة البحتة.. فيديو

داليا السعدني عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المهندسة المعمارية، إنها عاشت فترة كبيرة خارج مصر إضافة إلى ان زوجها نصف مصرى والآخر إنجليزي، لكنني اعتبر مصر عشقي الأول. قال





وأضافت السعدني خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى المنشاوي الذى يقدم برنامج ابن مصر، عبر شاشة فضائية المحور: "هناك فكر عام لدى الشباب أن مصر ليست أرض الأحلام، وأن من يريد تحقيق ذاته يسافر للخارج، لكن هناك نماذج كثيرة نجحت داخل البلد.



