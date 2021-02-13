ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

داليا السعدني: دخولي مجال الهندسة المعمارية جاء بالصدفة البحتة.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:47 م
داليا السعدني
داليا السعدني
Advertisements
إبراهيم القادري
قال  داليا السعدني عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المهندسة المعمارية، إنها عاشت فترة كبيرة خارج مصر إضافة إلى ان زوجها نصف مصرى والآخر إنجليزي، لكنني اعتبر مصر عشقي الأول.

وأضافت السعدني خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى المنشاوي الذى يقدم برنامج ابن مصر، عبر شاشة فضائية المحور: "هناك فكر عام لدى الشباب أن مصر ليست أرض الأحلام، وأن من يريد تحقيق ذاته يسافر للخارج، لكن هناك نماذج كثيرة نجحت داخل البلد.

وأوضحت السعدني ، أنني لم اكن اتوقع  الالتحاق بالهندسة المعمارية، وأن دخولي لهذا المجال جاء بالصدفة البحتة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة