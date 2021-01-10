النائبة داليا السعدنى: تعييني بمجلس النواب مفاجأة غير متوقعة

ابدت النائبة داليا السعدني سعادتها بالتعيين في مجلس النواب، مؤكدة انه كان مفاجأة بالنسبة لها.

وقالت النائبة داليا السعدنى أن تنظيم استقبال النواب الذي قامت به الامانه العامه لمجلس النواب تحت اشراف المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب على أعلى مستوى وراقى جدًا ومنظم جدًا ويتم إتباع معايير السلامة والصحة، مشيرة إلى أنها كانت قلقة جدًا ولكن المجهود المبذول من الأمانة مبهر وعلى أعلى مستوى.





واشارت إلى أنه بحكم عملها كمهندسة معمارية في مصر ستعمل علي اظهار الهوية المصرية المعمارية التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها كنوع من إحترام تاريخنا ولأن هناك دول كثير في العالم تبنى السياحة على المعمار ، وليس هناك أفضل من مصر لأن تكون وجه حضاري للعالم بالإضافة إلى تنسيق الشوارع والوجه العام والذى لابد أن يكون للشباب دور في تغيير وجه مصر أمام العالم.





وأكدت أن ملف المرأة سيكون على رأس أولوياتها خاصة بعد دور المرأة الذى شهده المجتمع المصرى خلال الـ 10 سنوات الماضية والتغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت في مصر ، وكان للمرأة دور كبير لذلك لابد من دعم دور المرأة على المستوى السياسى والاجتماعى بالإضافة إلى ملفات حماية المرأة وتكريمها .





وتنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا الثلاثاء وسط اجراءات احترازية مشددة و أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها يوم غدا الثلاثاء المقبل.





و اكد أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحا ان الحق فى الصحة مقدم علي كافة الامور ، مشيرا إلى أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.





و اكد الأمين العام لمجلس النواب، أن فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسه، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومن تمت تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها.





وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.





و قال أنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.





و اكد المستشار محمود فوزي فى حديثه على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل إرتداء الكمامة الكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخري.





و اكد أن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بإنتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا اياهم بعدم اصطحاب مرافقين لهم.





و اتخذ مجلس النواب مجموعة من الاجراءات الاحترازية استعدادا للجلسة الافتتاحية للمجلس و التي ستشهد اداء النواب اليمن الدستورية انتخاب رئيس المجلس و الوكيلين.





وتشمل الاجراءات الاحترازية تقسيم النواب الى قسمين وقت اداء اليمن الدستورية الاول قسم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية ثم يغادروا القاعة ليحضر النواب الفائزين على مقاعد القائمة و يعقب ذلك اعلان اجراءات الانتخاب لهيئة المكتب ليترشح من يريد.





ويجلس الاعضاء وفقا لرقم العضوية داخل القاعة العامة و كشف المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب انه سيتم مطالبة النواب بعدم اصطحاب مرافقين حتى لا يزداد العدد عن الرقم المسموح به في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما اكد المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب انه سيتم بث الجلسة على الهواء مباشرة موضحا ان هناك اجراءات تم اتخاذها لانتقال الصناديق لمقاعد النواب اثناء الانتخاب حتى لا يحدث تزاحم داخل ووسط القاعة العامة للمجلس.





ووفقا الاجراءت الاحترازية و التباعد الاجتماعي تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعد و الشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعد و الشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعد.