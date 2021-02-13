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أحمد موسى: قطر تنتج 50 ألف رغيف فى اليوم و مصر 270 مليونا

السبت 13/فبراير/2021 - 11:08 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القنوات الإرهابية تتحدث عن مصر طوال الوقت وتقول إن مصر تتعثر فى سداد الديون، موضحًا انها شائعات مغرضة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن  العاملين فى هذه القنوات الإرهابية لا يعلمون شيئا ويتحدثون عن مصر بالشائعات.

ولفت إلى أن، قطر تنتج 50 ألف رغيف فى اليوم و مصر تنتج 270 مليون رغيف يوميًا.

وأشار إلى أن،  تركيا و قطر تأوي الجماعات الإرهابية و قطر لا تستطيع الحديث عما يحدث فى تركيا.

وأوضح أن الشعب التركي يأكل من القمامة بسبب أردوغان وتساءل موسى: " الإعلام الإرهابي الإخوانى ده عايز إيه من مصر".

وتابع أن الجماعات لا تريد الخير لمصر، وتبحث طوال الوقت عن عمل المشكلات، معلقًا : " هى الجزيرة دى مش بتشوف أى حاجة حلوة عن مصر".

ولفت إلى أن هناك تسخين كبير على مصر، ولا يستطيع أحد معرفة السبب فى ذلك.

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