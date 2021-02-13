مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن براءة ترامب من التهم الموجهة ضده

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه تم تبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من التهم الموجهة إليه بالتحريض على أعمال العنف في الكونجرس.





وقالت الشبكة، إن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة من الحزب الجمهوري وهي 17 صوتًا على الأقل لإدانة ترامب، بتهمة التحريض على العنف في أحداث الكونجرس الدامية في 6 يناير الماضي.





وبحسب الشبكة، فإن 4 نواب من الحزب الجمهوري فقط هم من صوتوا لصالح قرار إدانة ترامب بجانب الديمقراطيين.





وكان الديمقراطيين يسعون من إدانة ترامب في المحاكمة إلى منعه من الترشح مجددًا إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما يخطط قطب العقارات الأمريكي السابق.





وتلك هي المرة الثانية التي يتم يخضع فيها ترامب للمحاكمة بمجلس الشيوخ من قبل الديمقراطيين ويتم تبرئته.