ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو بفريق أكسفورد: الحصول على جرعتين من لقاح كورونا يوفر حماية بـ90%

السبت 13/فبراير/2021 - 11:18 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
قسوم التوك شو
أكد الدكتور أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وأحد اعضاء الفريق البحثي لإكسفورد لتطوير لقاح كورونا، أن نتائج لقاحات إكسفورد ضد فيروس كورونا سيتم عرضها في 3 أشهر من الآن، والتأكد من الأمان من خلال تطعيم الجرعات للفاكسين للتاكد من أنها أكثر أمان على المواطنين. 

وأضاف "سالمان"، خلال مداخلة عبر "زوم"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك أكثر من دراسة للتجارب على لقاح إكسفورد، مشيرًا إلى أن لقاح إكسفورد يعطي مناعة بـ76% بجرعة واحدة و90% بعض الحصول على جرعيتن، مؤكدًا أن المناعة تستمر لـ3 أشهر، وتقلل من فرص انتقال العدوى لـ70% من المواطنين.

وأشار إلى أن لقاح كورونا يوفر حماية للمخالطين ويكسر سلسلة انتشار المرض بين المواطنين، مؤكدًا أن الاعداد في انخفاض مستمر بفرص كبيرة في الأماكن التي بها لقاحات وارتفاع درجات الحرارة، بسبب تاثر الجسم بارتفاع درجات الحرارة والأماكن المغلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن لقاح فايزر.. فيديو

من أمريكا وروسيا والصين.. أبرز 5 لقاحات قد تحمل الخلاص للعالم من فيروس كورونا

باحث مصري مشارك في لقاح أكسفورد: لدينا 30 ألف متطوع تحت التجارب

باحث مصري مشارك في لقاح أكسفورد: سنبدأ استخدامه خلال 12 ساعة في مستشفيات إنجلترا.. فيديو

وصول 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد إلى مصر في مارس.. تفاصيل

طبيب مناعة: لا يوجد لقاح ضد كورونا يوفر حماية 100%..فيديو

ترشيحاتنا

الباز يسبق وزير التعليم ويكشف كيفية أداء الامتحانات وتقييم الطلاب.. فيديو

عودة الدراسة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن المدارس

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب

صدمة جديدة.. وفاة والد رنا رئيس بعد ساعات من رحيل جدها

الحكومة تعلن موعد أول امتحان للطلاب

فيديو جنسي.. الأدلة الجنائية تؤكد للنيابة شذوذ وانحراف طبيب الأسنان الشهير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب