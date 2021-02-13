كم كان سيربح سيرينو حال التخلي عن صن داونز والانضمام للأهلي ؟

لا يزال إسم الأورجوياني سيرينو نجم صن داونز متداولا في الصحف المحلية والإجنبية وربط إسمه بالنادي الأهلي حتى بعد إعلان ناديه وصول المفاوضات بين الطرفين إلى طريقا مسدود.





وحاولت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي إغراء سيرينو بعرض مالي كبير من أجل الرحيل عن صن داونز حيث كانت رغبة اللاعب واضحة في خوض تجربة جديدة مع الشياطين الحمر.





صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقيا أعادت إسم اللاعب مجددا بتقرير نشرته تحت عنوان "كم كان سيربح سيرينو في حال إنضمامه لـ الأهلي".





و نشرت الصحيفة أرباح جاستون سيرينو الإجمالية كانت سترتفع إلى 15 مليون راند سنويًا أي حوالي 16.5 مليون مصري.



