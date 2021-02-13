كم كان سيربح سيرينو حال التخلي عن صن داونز والانضمام للأهلي ؟

لا يزال إسم الأورجوياني سيرينو نجم صن داونز متداولا في الصحف المحلية والإجنبية وربط إسمه بالنادي الأهلي حتى بعد إعلان ناديه وصول المفاوضات بين الطرفين إلى طريقا مسدود.
وحاولت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي إغراء سيرينو بعرض مالي كبير من أجل الرحيل عن صن داونز حيث كانت رغبة اللاعب واضحة في خوض تجربة جديدة مع الشياطين الحمر.
صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقيا أعادت إسم اللاعب مجددا بتقرير نشرته تحت عنوان "كم كان سيربح سيرينو في حال إنضمامه لـ الأهلي".
و نشرت الصحيفة أرباح جاستون سيرينو الإجمالية كانت سترتفع إلى 15 مليون راند سنويًا أي حوالي 16.5 مليون مصري.
وكان نادي صن داونز أصدر بيانا رسميا خلال الأسابيع الماضي، أعلن فيه غلق باب المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن البرازيلي جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق .
وقال نادي صن دوانز في بيانه الرسمي : " أغلقنا المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن صانع ألعاب الفريق جاستون سيرينو ولن نبيعه ".
وأشار البيان إلى أن العلاقات ستظل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز مميزة ولن يعكرها فشل الصفقة ".
وأختتم البيان بأنه لا بد من سيرينو أن يركز بشكل كامل مع فريق صن داونز لحجز مكان أساسي في الفريق .