حكام مباريات الأحد في دور الـ 32 من كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر غدا الأحد.

جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:





مباراة الاتحاد السكندرى والنجوم المقرر إقامتها على ملعب استاد حرس الحدود المكس





محمود وفا حكما للساحة على أن يعاونه ثنائى المساعدين محمد الحاج ومحمد المصري وحكم رابع حسام جمال





مباراة الإنتاج الحربي وكوكاكولا على ملعب استاد المقاولون العرب





محمد التابعي حكما للساحة ويساعده الثنائى سامح شعبان وأحمد سالم المأذون وحكم رابع راضى ضرار





مباراة الإسماعيلي ولافيينا على ملعب استاد السويس الجديد





صبرى ابراهيم حكما للساحة وثنائى المساعدين وليد حميد وعلى محمد على وحكم رابع إسلام موسى





يذكر أن دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لن يتم الإستعانة خلال مجريات لقاءاتها بتقنية الفيديو المعروفة بـ var أو الحكام الحاصلين على الرخصة.