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توك شو

لميس جابر تحكي عن أسرار 50 سنة حب للفنان يحيى الفخراني .. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:58 م
لميس جابر
لميس جابر
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إبراهيم القادري
أكدت الدكتورة لميس جابر أنها العام المقبل ستكون أتمت 50 عاما زواجا مؤكدة ان قصص الحب التي عاشت واستمرت وانتهت بالزواج والاسرة كانت كثيرة جدا في جيلنا وما قبله.

وأضافت لميس جابر خلال لقائها في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دي إم سي": "الفشل والطلاق في الحياة الزوجية أصبح كثيرا عن اللازم في هذا الزمن ويجب على الشريكين الاختيار بصدق فقط وكان دائما الفنان يحيي الفخراني يقول شيئان يجب أن يتم عملهم مجانا الزواج والفن وهذا للاستمرار".

وأوضحت لميس جابر ، "انني تعرفت على الفنان يحيى الفخراني في ثانية جامعة وتزوجنا ونحن في الامتياز، وظللنا أصدقاء أنا ويحيى لفترة  قبل الحب والزواج".

وتابعت لميس جابر: "تزوجت انا ويحيى ولم يكن لدينا شقة وبعدها قررت ان يكون تكليف عملي في الريف المصري سنة 1973 ولم ألغي تكليفي إلا قبل ولادتي لشادي ابني ولم نجلب شقة الا قبل الخلفة بشهرين او ثلاثة".

وأكملت: "تزوجت علي اثاث منزل والدته وظليت على هذا الاثاث لمدة 12 عاما".
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