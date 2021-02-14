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توك شو

محمد ثروت: الإنشاد الديني في الأوبرا ليس له زبون

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:28 ص
المطرب محمد ثروت
المطرب محمد ثروت
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إسراء صبري
قال المطرب محمد ثروت، إن محمد رحيم فنان متميز، وله ألوان مختلفة وفاهم وذكي ووالدته الشاعرة وقفت معه في الكثير من المواقف، لافتا إلى أنه غير في كلمات اغنية يا مستعجل فراقي خاصة  في الكوبليه الثاني.

وأضاف "ثروت" خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": الاناشيد الخاصة بي حققت نجاحًا  كبيرًا  وتعاد مرتين وثلاثة.. معلش لازم أدي لنفسي حقي في أغاني الإنشاد الديني في الاوبرا".

وأردف: الإنشاد الديني في الاوبرا لم يكن يخلق زبونًا واحدًا ولا إيرادات مقارنة بحفلاتي التي تعاد مرتين وثلاثة وهذا حقق إيرادات قوية.

واسترسل: التواجد على السوشيال ميديا فكر واتجاه جديد.
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