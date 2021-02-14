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حوادث

ضبط حلاق يمارس أعمال الدجل داخل المقابر بـ الشرقية

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:37 ص
اعمال الدجل
اعمال الدجل
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط حلاق يمارس أعمال الدجل داخل مقابر إحدى قرى الشرقية.

تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (أحد المواطنين ، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز ) بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائدًا إلى منزله ، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالى ، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وانصرافه قبل وصول القوات.

بسؤال كلٍ من (مسئول الدفن بالمقابر ، عاملة بخدمة المقابر ) إيدوا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا بأن المقبرتين خاليتين من الموتى.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغ .  

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