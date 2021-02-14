ضبط حلاق يمارس أعمال الدجل داخل المقابر بـ الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط حلاق يمارس أعمال الدجل داخل مقابر إحدى قرى الشرقية.





تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (أحد المواطنين ، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز ) بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائدًا إلى منزله ، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالى ، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.