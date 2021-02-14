خبير سياسي: مصر متمسكة بحل القضية الفلسطينية

قال محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نجاح المفاوضات فى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، هى جدية الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة التى أتت إلى القاهرة لتجاوز حالة من الركود الخاص بالحوار.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر برنامجه من القاهرة المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن مصر لديها خبرة على مدى سنوات طويلة فى إجراء الحوار بين الفصائل من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى والمخابرات المصرية.





وتابع أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى خاضت أكبر الحروب فى مواجهة إسرائيل وكذلك الأولى في اتخاذ مسار السلام معها، مضيفا أن تركيا علاقتها وثيقة بطرف واحد وهى حركة حماس وليس لها علاقة بجميع الأطراف، وتعد انحيازاتها لطراف واحدة، مؤكدا ان القضية الفلسطينة لم تعد القضية الأولى في الوطن العربي بسبب أن هناك دول تصدعت وسقوط نظم سياسية، وتزايد الإرهاب بالمنطقة، ولكن مصر متمسكة بالقضية الفلسطينية حتى الآن.





وأوضح أن هناك تحديات ستنجح الحوار الوطنى منها التمسك وتجاوز القضايا العالقة محكمة الانتخابات، والملف الأمني، والاجتماعات تشير إلى أن التوافق هو السمة العامة.