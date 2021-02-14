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مرأة

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:09 ص
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
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هاجر هانئ
حرصت إيمي طلعت زكريا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إيمي طلعت زكريا في الصور بإطلالة عصرية وكاجوال، حيث ارتدت بنطلونا أنيقا جمع بين اللون الموف الفاتح والأبيض ونسقت معه بلوفر أبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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ووقضعت إيمي طلعت زكريا حقيبة حول خصرها باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي طلعت زكريا على خصلات شعرها الانسيابي، وارتدت أيس كاب، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.
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