بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا





تألقت إيمي طلعت زكريا في الصور بإطلالة عصرية وكاجوال، حيث ارتدت بنطلونا أنيقا جمع بين اللون الموف الفاتح والأبيض ونسقت معه بلوفر أبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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ووقضعت إيمي طلعت زكريا حقيبة حول خصرها باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي طلعت زكريا على خصلات شعرها الانسيابي، وارتدت أيس كاب، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.