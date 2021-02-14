أخبار العالم| قرار سعودي عاجل.. أمريكا تهدد إسرائيل.. وإيبولا يجتاح دولة جديدة

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها.رغم تبرئته.. زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامبجونسون يرأس اجتماعا لـ «السبع الكبار» لمناقشة أزمة لقاحات كوروناالصحة العالمية تعلن ظهور فيروس إيبولا في دولة جديدةأول خلاف بين بايدن وتل أبيب.. أمريكا تهدد إسرائيل بحرمان طائراتها من الهبوط على أراضيهاقرار عاجل من السعودية بشأن إجراءات فيروس كورونابعد تبرئة ترامب في الكونجرس.. بايدن يعبر عن حزنه في بيان