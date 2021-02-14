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اقتصاد

تراجع طفيف لأسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:21 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
يستعرض "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم 48.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع بتراجع قيمته 3 قروش.

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وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى 40.25 جنيه للشراء 41.58 جنيه للبيع بتراجع قرش واحد لسعر البيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.66 جنيه للشراء و22.14 جنيه للبيع، وذلك بارتفاع قرش واحد فقط لسعر البيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.54 جنيه للشراء و 40.73 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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