ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكثر من 242 ألف شخص.. البحرين تعلن عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:59 ص
علم البحرين
علم البحرين
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، أن عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، بلغ 242260 أشخاص.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قالت الوزارة إنه فيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لأمس السبت، تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 9720 حالة تطعيم. 

وأكد أن مجموع من أخذ التطعيم حتى مساء أمس السبت، بلغ 242260 أشخاص.

وسجلت وزارة الصحة، 790 حالة قائمة جديدة منها 264 حالة لعمالة وافدة، و511 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و15 حالة قادمة من الخارج، بعد الفحوصات التي بلغ عددها 12030 حالة أمس.

كما تعافت 609 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 104487.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 61 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 120 حالة، في حين أن 7156 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7217 حالة قائمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

238 إصابة وصفر وفيات.. حصيلة كورونا في البحرين خلال 24 ساعة

البحرين تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

البحرين تسجل زيادة ملحوظة في إصابات كورونا

البحرين تسجل 387 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

قفزة بإصابات فيروس كورونا في البحرين

ترشيحاتنا

عاش ثابتا ومات بطلا .. 16 عاما على وفاة أسطورة الأهلي ثابت البطل

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

فى غياب منتخب مصر.. انطلاق أمم إفريقيا للشباب بموريتانيا اليوم

سعر الذهب اليوم 14-2-2021

بشرى سارة لـ جماهير ريال مدريد بشأن تجديد عقد راموس

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو