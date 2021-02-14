ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي يستضيف كوكاكولا في دور الـ 32 من كأس مصر

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:03 ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق الإنتاج الحربي منافسه كوكاكولا أحد أندية دوري القسم الثاني اليوم علي ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر. 

ويسعى فريق الإنتاج الحربي لتصحيح المسار بعد الخسائر المتتالية في بطولة الدورى المصري وكان آخرها الهزيمة أمام المقاصة بنتيجة هدف دون رد . 

علي جانب آخر يحاول فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفي المدير الفني تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة والتأهل لدور الـ 16. 

وأكد تامر مصطفى صعوبة المباراة خاصة وأن الإنتاج من الفرق الكبيرة وتلعب فى الدورى الممتاز ويقودها جهاز فنى محترم بقيادة حمادة صدقى.

وأشار مصطفى إلى أن لاعبى كوكاكولا قادرين على تقديم مباراة قوية وجميع اللاعبين لديهم إصرار ورغبة فى تحقيق نتيجة  طيبة على الانتاج الحربى وإن مباريات الكأس دائما ما يكون بها مفاجآت. 

وكان كوكا كولا قد تأهل لدور الـ 32 عقب تخطى عقبة السكة الحديد بركلات الترجيح فى الدور التمهيدي الأخير من كأس مصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طلائع الجيش يستهل مشواره في الدوري بمواجهة الجونة

بهدف الفيل.. أسوان يفوز على إنبي في افتتاحية الدوري.. فيديو

كوكاكولا يبدأ الاستعداد بقوة لـ الإنتاج الحربي في الكأس

كأس مصر.. شوط أول سلبي بين إنبي ونبروه

كوكاكولا يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الكأس غدًا

ترشيحاتنا

الإفتاء تقدم نصيحة من ذهب تزيل هموم الدنيا والآخرة

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

نادر السيد: مروان محسن لا يمكن مقارنته بمهاجم الزمالك الجديد

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو

بيراميدز في ضيافة راسينج كلوب اليوم بالكونفدرالية الإفريقية

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا