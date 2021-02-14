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أخبار العالم

المرصد العربي لحقوق الإنسان يرد على منظمة العفو الدولية بشأن البحرين

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:15 ص
مملكة البحرين
مملكة البحرين
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مـيــــس رضـــا
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان جملة وتفصيلًا ما جاء بتقرير منظمة العفو الدولية بخصوص مملكة البحرين، مشددًا على أن ما تضمنه هذا التقرير من أكاذيب وافتراءات هو تشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يُمثل تجني على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال.


وأكد  المرصد في بيان صحفي له، أن افتعال وقائع غير صحيحة والاعتماد على مصادر مشبوهة في إعداد هذه التقارير يؤكد مجددًا نهج المنظمة القائم على ازدواجية المعايير وابتعادها التام عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في مثل هذه التقارير.


وأوضح  أن مملكة البحرين حققت إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وشهدت قفزة نوعية في هذا المجال، على نحو ما أكدته تقارير المراجعة الدورية التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021م، وهو ما يُفند المزاعم المغلوطة والادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، مؤكدًا أن تجاهل المنظمة واستخفافها بهذه الإنجازات، في مقابل اعتمادها على أكاذيب مغلوطة، يعكس نهجها القائم على تسييس ملف حقوق الإنسان، وهو أخطر تحدي يواجهه هذا الملف على الإطلاق.


وطالب المرصد منظمة العفو الدولية، باعتبارها منظمة حقوقية، أن تكون على قدر المسئولية والمصداقية في تناولها لملف حقوق الإنسان، وأن تعتمد في الحصول على المعلومات من مصادرها الوطنية الموثوق فيها، وأن تبتعد عن تسييس هذا الملف، وأن تعتمد على معايير موحدة في تناولها لهذا الملف وفي جميع الدول، دون انتقاء دول بعينها وتجاهل دول أخرى، لحسابات وأهداف بعيدة تمامًا عن حماية حقوق الإنسان.
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