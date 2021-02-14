محافظ بورسعيد: نسعى لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤهلهم لفتح مصانع خاصة بهم

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إننا بدأنا العمل في 2016 على إنشاء 58 مصنعا، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوزيع عقود تمليك لشباب بورسعيد هذا الوقت.





وأضاف اللواء عادل الغضبان، خلال حواره الخاص ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن اليوم ما زال الـ 58 مصنعا يعملون ويصدرون للدول العربية ويغطون السوق المحلي.





وأشار إلى أنه فى نهاية 2020 بدأنا نرى الشباب التى كانت تعمل فى مصانع منذ سنوات، أصحاب مصانع خاصة اليوم وبالتالى قاموا بتوفير فرص عمل جديدة لزملائهم الشباب.





وتابع أننا نسعى لخلق فرص عمل أخرى للشباب حتى يستطيع أن ينتج مصانع خاصة به، مؤكدًا أن بورسعيد تنتج 54% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة.





وأكد أن بورسعيد مشهورة بالبناطيل الجينز، وتصديرها للأسواق الأوروبية المشتركة وأمريكا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص هذا المصنع عام 2019 وبدأ إنتاجه عام 2020.