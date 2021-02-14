ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ بورسعيد: نسعى لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤهلهم لفتح مصانع خاصة بهم

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:38 ص
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
Advertisements
ريهام فيكتور
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إننا بدأنا العمل في 2016 على إنشاء 58 مصنعا، وقام الرئيس  عبد الفتاح السيسي، بتوزيع عقود تمليك لشباب بورسعيد هذا الوقت.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، خلال حواره الخاص ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن اليوم ما زال الـ 58 مصنعا يعملون ويصدرون للدول العربية ويغطون السوق المحلي.

وأشار إلى أنه فى نهاية 2020 بدأنا نرى الشباب التى كانت تعمل فى مصانع منذ سنوات، أصحاب مصانع خاصة اليوم وبالتالى قاموا بتوفير فرص عمل جديدة لزملائهم الشباب.

وتابع أننا نسعى لخلق فرص عمل أخرى للشباب حتى يستطيع أن ينتج مصانع خاصة به، مؤكدًا أن بورسعيد تنتج 54% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وأكد أن بورسعيد مشهورة بالبناطيل الجينز، وتصديرها للأسواق الأوروبية المشتركة وأمريكا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص هذا المصنع عام 2019 وبدأ إنتاجه عام 2020.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: نسعى لتوفير وظائف لائقة للشباب والحد من البطالة

إطارات السيارات وأواني الطهي.. 4 صناعات تدخل بورسعيد للمرة الأولى

300 مصنع.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد

يعمل به 15 ألفا ويوفر 1.2 مليار دولار..محافظ بورسعيد يكشف فوائد مصنع الإطارات

محافظ بورسعيد: تدشين 5 مصانع وتوفير 15 ألف فرصة عمل في 3 سنوات..فيديو

محافظ بورسعيد: لدينا 112 مصنعا يملكها شباب خلال 3 سنوات.. فيديو

ترشيحاتنا

البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بالمنشية

نادر السيد: مروان محسن لا يمكن مقارنته بمهاجم الزمالك الجديد

الحب بين الزوجين.. مواقف بين الرسول وزوجاته

بايدن يخيب آمال الرئيس اللبناني بشأن العفو عن صهره جبران باسيل

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

فوائد القهوة بالليمون.. وأهم 7 معلومات عنها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا