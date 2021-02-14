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أخبار العالم

إطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات سكان البيوت والشقق في الكويت

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:43 ص
الكويت.. اجراءات
الكويت.. اجراءات للتسهيل على المواطنين
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قسم الخارجي

 أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت خدمة الاستعلام عن بيانات الساكنين لملاك العقارات (الشقق والفيلات وغرف المبيت .. إلخ)، تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والتحقق من صحتها، ورفع الشكوى آليا في حال وجود بيانات غير صحيحة، وفق ماذكرت صحيفة القبس الكويتية.

صرح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، بأنه بعد إطلاق تطبيق هويتي كوسيلة للتحقق الآمن من خلال الهوية (بطاقة) الرقمية للفرد وفق قانون المعاملات الالكترونية.

وأضاف العسعوسي،  أصبح بالامكان عرض بيانات السكان لملاك العقار، لتأتي هذه الخطوة مكملة لما تم إطلاقه عام 2018 من خلال خدمة تنبيهات ملاك العقار، والتي تمكن صاحب العقار من المتابعة الآلية لأي إضافة أو شطب للقاطنين على العقار الذي يملكه. 

وذكر العسعوسي بأن الهدف من هذه الخدمة تحقيق الشفافية وتمكين مالك العقار ليكون أحد أدوات الرقابة إضافة إلى ما تتخذه الهيئة من إجراءات مشددة في طلبات تغيير العنوان من حيث استيفاء المستندات المطلوبة وفرض بصمة المؤجر لضمان حضوره الشخصي وبصمة المالك لضمان علمه وموافقته على سكن المؤجر. 

وبين العسعوسي ان هذه الخدمة تأتي انسجامًا مع متطلبات الشفافية والرقابة التي تهدف إليها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة). 

وبين العسعوسي أن الخدمة تمكن مالك العقار من تقديم الشكوى آليا، وذلك بعد استكمال الاستبيان الموجود في الخدمة للتأكد من صحة الشكوى قبل تأكيدها.

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