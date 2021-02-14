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برلمان

رئيس مجلس النواب: إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:34 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، لا سيما أن عودة الغرفة الثانية ضمن التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل 2019، وبالتالي فمن غير المتصور أن يتم رفض إصدارها من حيث المبدأ.


وقال جبالي، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب والمنعقدة اليوم، الأحد، إنه من هذا المنطلق سوف يمنح الكلمة لعدد محدد جدا من النواب من حيث المبدأ، ثم ينتقل إلي مناقشة مشروع اللائحة للمناقشة.


وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه سيسمح بالحديث في المواد للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل موعد الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، داعيا إياهم إلى عدم رفع الأيدي لطلب الحديث، لا سيما وأن السماح بالكلمة قاصر لمن سبق وتقدم بتعديلات.
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