غارق ببئر مياه.. النيابة العامة بالشرقية تقرر تشريح جثمان طفل

قررت نيابة العاشر من رمضان ، تشريح جثة طفل عمره 14 سنة عثر عليه جثة هامدة داخل بئر مياه بالقرب من أحد المجاورات التي يعيش بها هو ووالده لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان تفيد وصول طفل عمره 14 سنة جثة هامدة، ادعاء حادث غرق.

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وعلي الفور أنتقل ضباط المباحث الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية ،سقوط الطفل ببئر مياه بالقرب من منطقة مفارق مصر النور بدائرة القسم ، وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه ، وتم إخطار النيابة العامة.

فيما قررت النيابة العامة التحفظ علي الجثة ونقلها للتشريح لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.