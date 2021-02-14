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ماذا تفعل بنا الصين.. شاهد.. أغرب وأخطر الألعاب النارية في العالم

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:50 م
احتفالات بألعاب
احتفالات بألعاب نارية من الحديد المنصهر في الصين
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورو نيوز" تقريرا عن احتفالات بألعاب نارية من الحديد المنصهر في الصين، حيث تحتفل عدة مناطق في الصين بعيد الربيع من خلال أنشطة متعددة وعروض يغلب عليها الطابع التقليدي المحلي.


في مقاطعة خنان وسط الصين، قدم فنانون شعبيون عرض ألعاب نارية من الحديد المنصهر أو ما يعرف باسم "داتيوخا"، هذا التقليد الذي تصنفه اليونسكو تراثًا ثقافيًا غير مادي يعود تاريخه لنحو 500 عام.


وقدم العرض الخميس، ليلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث سخن الحديد حتى 1600 درجة على جدار بارد، ما تسبب بإطلاق الشرر الذي شكل بنية العرض.


أما شيامن بمقاطعة فوجيان شرقي الصين والمدينة عبر المضيق جينمن، فقد شهدتا عرضًا آخر يخطف الألباب يوم الجمعة، حيث أشعلت أكثر من 68000 لعبة نارية منخفضة الكبريت في العرض الذي استمر 30 دقيقة.


منذ عام 1987، شكل عرض الألعاب النارية السنوي حدثًا مهمًا للسكان عبر المضيق للتعبير من خلاله عن الأمنيات الطيبة في احتفالات عيد الربيع.
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