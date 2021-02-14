مرسيدس بنز تسحب أكثر من 1.3 مليون سيارة بسبب خطأ.. تعرف عليه

أعلنت شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الالمانية عن قرارها بسحب أكثر من 1.3 مليون سيارة حول العالم، بسبب خطأ فى أحد برامج الأمان بها.





وأوضحت شركة مرسيدس بنز ، بحسب ما جاء بوكالة أسوشيتد برس أن الخطأ بالبرامج الموجودة في أنظمة مكالمات الطوارئ الخاصة بهذه السيارات، لأنه من الممكن أن يرسل المستجيبين إلى الموقع الخطأ بعد تعرض السيارة لحادث.





وأوضحت الوكالة العالمية أن عملية الاستدعاء جائت بعد أن علمت شركة مرسيدس بحادث تصادم في أوروبا حيث أرسل نظام مكالمات الطوارئ التلقائي بيانات خاطئة عن موقع السيارة المتضررة ، وبدأت الشركة على الفور التحقيق في أكتوبر 2019، ثم سجلت الشركة العديد من حالات خطأ مماثلة.





وقال متحدث باسم الشركة مرسيدس بينز، إن الاستدعاء يشمل العديد من السيارات من عام 2016 إلى عام 2021، بما في ذلك تلك المصنفة CLA وGLA وGLE وGLS و SLC وA وGT وC وE وS وCLS وSL وB وGLB وGLC وG.





وأضافت شركة مرسيدس أنها ستبلغ المالكين المتأثرين من هذا الخطأ التقنى وستحدث أنظمة البرامج لهم بدون مقابل، وفقا لملفات وزارة النقل الأمريكية.





ومن المتوقع أن يبدأ سحب السيارات التى تم ذكرها فى الأعلى بداية من يوم 6 أبريل القادم.





كما أعلنت شركة Daimler Vans التابعة للشركة عن سحب سيارات Metris 2020-2016 ومركبات Sprinter لعامي 2019-2020.