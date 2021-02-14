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رياضة

طبيب الأهلي يعلن غياب صلاح محسن 10 أيام

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:44 م
صلاح محسن
صلاح محسن
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عبدالحكيم ابو علم
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام.


وأضاف طبيب الأهلي: "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية"، موضحا أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.


يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته في الثالثة عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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