طبيب الأهلي يعلن غياب صلاح محسن 10 أيام

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام.









وأضاف طبيب الأهلي: "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية"، موضحا أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.







