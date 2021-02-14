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منوعات

شاهد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في شوارع مصر

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمرو سيد
رصدت عدسة "صدى البلد" صباح اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير، وهو اليوم العالمي للاحتفال بعيد الحب، طقوس احتفالاته في شوارع مصر.  

وأظهرت الصور تزيين المحلات باللون الأحمر وانتشار الورود الحمراء في كل مكان.  

ويحتفل العالم بعيد الحب، أو عيد القديس فالنتين، كل عام في 14 فبراير، أنه اليوم الذي يُظهر فيه الناس عاطفتهم تجاه شخص آخر أو أشخاص آخرين عن طريق إرسال بطاقات أو زهور أو شوكولاتة مع رسائل حب.

وكان أول عيد الحب في عام 496، يعد الاحتفال بعيد الحب تقليدًا قديمًا جدًا، يُعتقد أنه نشأ من مهرجان روماني.

وأقام الرومان مهرجانًا يسمى Lupercalia في منتصف شهر فبراير - رسميًا بداية فصل الربيع.
شاهد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في شوارع مصر
شاهد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في شوارع مصر
شاهد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في شوارع مصر
شاهد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في شوارع مصر
شاهد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في شوارع مصر
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