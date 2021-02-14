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أخبار العالم

ثالث مدينة عقب وصوله ليبيا.. رئيس المجلس الرئاسي يزور البيضاء

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:28 م
رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا
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شيماء مصطفى
وصل رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، الدكتور محمد المنفي، اليوم الأحد، إلى مدينة البيضاء في أول زيارة رسمية له لها، وثالث زيارة لمدينة ليبية، بعد بنغازي وطبرق، عقب تسميته للمنصب الجديد.


ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المكتب الإعلامي للمنفي، أنه كان في استقباله عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل والبلديات المجاورة، ورئيس جامعة عمر المختار وأعضاء هيئة التدريس والحكماء والأعيان والذين رحبوا بهذه الزيارة.


وزار المنفى قبل ذلك، طبرق، وكان في استقباله بقاعدة طبرق الجوية، عمداء البلديات وامساعد وبئر الأشهب، إضافة إلى رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي.


وكانت مدينة بنغازي المحطة الأولى في أول زيارة للمنفي إلى ليبيا منذ تسميته، حيث التقى الخميس الماضي، ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعددًا من المسئولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية، بمجرد هبوط طائرته في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

وقال المنفي حينها "أحل ضيفا على بنغازي لتوحيد البلاد وإنجاز المصالحة الحقيقية".
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