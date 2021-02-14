ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رفع الجلسة العامة للبرلمان مع عودة الانعقاد غدا

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:24 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة 153 من مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن يعاود المجلس انعقاده غدا، الاثنين.


وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس البرلمان، أن حزب الوفد، أخطر المجلس، باختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.


كما شهدت الجلسة إحالة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داود من عضوية الحزب.


وأوضح رئيس البرلمان، أن قرار الإحالة للجنة التشريعية لإعمال شئونها فيما تضمنته هذه الرسالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قامات سياسية..عفيفي: اختيار رئيس البرلمان ووكيليه دليل على وعي النواب

بعد رسالة الحكومة للبرلمان.. النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية.. ورفع الجلسة العامة لحين الانعقاد الأحد المقبل

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

سأطبق اللائحة على من يخطئ.. تفاصيل إحالة رئيس النواب نائبا لهيئة المكتب

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

استدعاء النائب عبد العليم داود للمثول أمام لجنة قيم النواب.. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

6 أطعمة خارقة.. ترفع مناعتك وتحارب الفيروسات

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رئيس البرلمان يحيل فصل عبد العليم داود من الوفد للجنة الدستورية والتشريعية

سعر الذهب اليوم 14-2-2021

لهذا السبب يتساقط.. مصفف يوضح خطأ شائعا في غسيل الشعر

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

شكوى عاجلة من بيراميدز لــ الكاف.. اعرف التفاصيل

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عسكريًا بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب

ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد