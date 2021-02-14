رفع الجلسة العامة للبرلمان مع عودة الانعقاد غدا

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة 153 من مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن يعاود المجلس انعقاده غدا، الاثنين.









وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس البرلمان، أن حزب الوفد، أخطر المجلس، باختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.









كما شهدت الجلسة إحالة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داود من عضوية الحزب.









وأوضح رئيس البرلمان، أن قرار الإحالة للجنة التشريعية لإعمال شئونها فيما تضمنته هذه الرسالة.