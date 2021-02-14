تستعد لتقليد أحمد حلمي.. فتاة صينية تقلد الزعيم عادل إمام في شاهد ما شفش حاجة

قالت اليوتيوبر الصينية، آسيا، التي قامت بتقليد الفنان عادل إمام، إنها تدرس اللغة العربية ووصلت إلى مرحلة الماجستير، موضحة أنها قلدت أحد مشاهد "الزعيم" في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".





وأضافت آسيا، في مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية، "إكسترا نيوز"، أن عادل إمام لديه حركات وردود أفعال مضحكة للغاية.





وأشارت اليوتيوبر الصينية، إلى أن تقليد الفنان في الفيديو استغرق منها 4 ساعات تقريبًا، خاصة أنها قلدته حتى في الملابس ولهذا وقعت في بعض الأخطاء أثناء ذلك وكانت تُعيد المشهد.





وتابعت اليوتيوبر الصينية، أن عادل إمام لديه الكثير من الأعمال الفنية الكوميدية، كما أنها قلدت أحد الفنانين السوريين وتعمل على تقليد الفنان أحمد حلمي، مشيرةً إلى أنها لم تحدد بعد المشهد الذي ستقلده، ولكنها تعمل على ذلك لأن "حلمي" فنان مضحك.