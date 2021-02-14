بسيارة هدية.. درة تفاجئ متابعيها بهدية عيد الحب من زوجها

احتفلت الفنانة درة بعيد الحب مع زوجها ونشرت صورة لها مع هدية الفلانتين وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت درة في الصورة مع السيارة الجديدة التي أهداها لها زوجها في عيد الحب حيث كتب على السيارة: "happy Valentine's day" وزينها بعدد كبير من الورد.





يذكر أن تشارك درة في فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.





وكانت النجمة درة قد تعاقدت على بطولة مسلسل "بين السماء والأرض" لتتشارك بطولته مع النجم هاني سلامة. المسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهو مكون من 15 حلقة فقط ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل.





جدير بالذكر أن درة كانت قد اعتذرت عن مسلسلها "انتقام سري" والذي كان من المفترض أن يكون أولى بطولاتها الرمضانية المطلقة لارتباطها بفيلم الكاهن وعدم قدرتها على الجمع بين الفيلم وعمل 30 حلقة.



