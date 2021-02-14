توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا غدا

تشهد جامعة عين شمس حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة صحتنا للتنمية، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غدٍ الإثنين
بمقر قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة.
يأتي البروتوكول في إطار حرص الجامعة على تطوير أقسام مستشفيات "الدمرداش" ووحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، وبهدف الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل علي توفير الأجهزة الطبية اللازمة والتدريب ورفع مهارات العاملين، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في المستشفيات الجامعية. وفي سياق اخر جار تطعيم الراغبين من الأطقم الطبية بلقاح كورونا فى جميع مستشفيات جامعة عين شمس.