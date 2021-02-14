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محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. إنشاء معمل لتحاليل PCR بسفاجا

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:39 م
معمل لتحاليل PCR
معمل لتحاليل PCR
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إبراهيم جادالله
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد،عن إنشاء معمل لتحاليل PCR بالإدارة الصحية بسفاجا وتجهيزة بأحدث الأجهزة الطبية للتحاليل بتكلفة إجمالية 2 مليون و300ألف جنية لخدمة أهالى الجنوب والقادمين بميناء سفاجا البحرى والقادمين بمطار مرسى علم، وذلك لتخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، و للتيسير على المواطنين والسياح. 

وأوضح المحافظ أن إنشاء المعمل يأتى ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن تعاون وزارة الصحة، لتوفير الدعم المطلوب، وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، لافتا إلى أن وزيرة الصحة تتابع شخصيا أية شكاوى وتتدخل لحلها، موجهًا الشكر لكافة الأطقم الطبية لجهودهم المتواصلة وحسن معاملتهم للمرضى بإشراف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي.
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