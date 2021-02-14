«الكاف» يعلن موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "الكاف"، عن موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان، والتي ستقام في القاهرة يوم 21 فبراير الجاري.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "الكاف"، عن موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان، والتي ستقام في القاهرة يوم 21 فبراير الجاري.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 التكميلي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 التكميلي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.