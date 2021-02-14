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أحمــد صبـري
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فن

رامي صبري يتخطى المليون الأول بأغنية "عيونه لما قابلوني" في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:38 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق المطرب رامي صبري مشاهدات مرتفعة بأغنية "عيونه لما قابلوني" خلال الساعات الماضية بعد طرحها بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية.

وتخطت أغنية "صبري" الجديدة حاجز المليون الأول بعد ٤٨ ساعة من طرحها على يوتيوب، كما تصدرت التريند في أكثر من دولة عربية، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

"عيونه لما قابلوني" من كلمان الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم، وطرحها رامي صبري احتفالا مع جمهوره بعيد الحب.

وكان النجم رامي صبري نجح خلال الفترة الماضية في طرح أغنيات سينجل وتحقيقها مشاهدات عالية مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا" بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عرض مؤخرا.

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