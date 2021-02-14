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اقتصاد

وزارة التموين: 2066 محلًا تجاريًا مشاركة بالأوكازيون.. و156 مخالفة حررت حتى الآن

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:56 م
وزارة التموين
وزارة التموين
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محمد صبيح
أكدت وزارة التموين أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون بلغ 2066 محلًا تجاريا.


وأوضح المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين بمتابعة المحال المشاركة بالاوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 156 محضر تنوعت بين 3 محاضر عدم إعلان، 153 محضر أوكازيون وهمي.

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كما أوضحت الوزارة أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون بلغت 93 محل قطاع أعمال و1923 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة 39 محل قطاع استثماري، ومشاركة 11 محل قطاع تعاوني.


وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
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