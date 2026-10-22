الجيش السوداني يستعيد منطقتي بكوري وأوكليلي في إقليم النيل الأزرق

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الجيش السوداني استعاد السيطرة على منطقتي بكوري وأوكليلي في إقليم النيل الأزرق.

ويأتي الإعلان عن استعادة المنطقتين في إطار التطورات الميدانية المتواصلة في السودان، وسط استمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق، في ظل الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الجيش السوداني تمكن من استعادة منطقتي بكوري وأوكليلي، وفقًا للنبأ العاجل الذي بثته القناة، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات العسكرية التي سبقت استعادة السيطرة على المنطقتين.

وتتواصل متابعة التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، في ظل أهمية المستجدات العسكرية المتعلقة بمناطق السيطرة والتحركات على الأرض، مع ترقب مزيد من التفاصيل بشأن تطورات الوضع خلال الفترة المقبلة.