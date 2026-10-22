الدفاع الروسية : استهداف مؤسسة أنتونوف لتصنيع الصواريخ والمسيرات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة في إستهداف مؤسسة "أنتونوف" في كييف لتصنيع صواريخ "إف بي-5 فلامينغو" و"إف بي-9" العملياتية التكتيكية وطائرات مسيرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم استهداف سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك محملة بإمدادات للقوات الأوكرانية.

كما تم استهداف منشأة صناعية في كييف لإنتاج الطائرات المسيّرة ومكونات الأنظمة الروبوتية

وقصفت القوات المسلحة الروسية جسر "يوجني" (الجنوبي) للنقل البري وخطوط السكك الحديدية في كييف المستخدم لنقل التوريدات العسكرية.

ولفت البيان إلى تدمير مجمع "خلادوكومبينات" في كييف المستخدم لإنتاج مسيرات "هورنيت" الانتحارية.

وإستهدفت القوات الروسية أيضا منشآت البنية التحتية في ميناء كيليا بمقاطعة أوديسا التي تستخدم لتخزين الإمدادات العسكرية القادمة إلى أوكرانيا من الخارج.